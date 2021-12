Senna Gammour veröffentlicht ihre neue Single “Break Ups” ft. LIZ

Multitalentiert und eine kreative Macherin, die ganz genau weiß, was sie will… und was nicht. Senna Gammour, Sängerin, Songwriterin, Bestseller-Autorin, Moderatorin, Entertainerin und Powerhouse ist in den letzten Jahren ihren eigenen Weg gegangen, hat unzählige Erfolge abseits der Musik gefeiert und nebenbei die deutsche Pop-und TV-Landschaft aufgemischt.

Jetzt meldet sich die Frankfurterin zurück mit einer neuen Single „Break Ups“ und hat sich dafür besondere Girlboss-Verstärkung an ihre Seite geholt: Rap-Shootingstar LIZ, gefeiert für ihre direkten, lebensnahen Texte, die gritty, ungeschönt und messerscharf ihre Sicht auf die Dinge wiedergeben. Zwei Powerfrauen, zwei unterschiedliche Lebenswege, verwebt durch einen Mix aus Pop, HipHop, Trap und R&B.

https://youtu.be/B2VEcw5A6ek

Mit ihrem neuen Song „Break Ups“ thematisiert Senna Gammour das Zerbrechen von Beziehungen – romantisch, familiär oder auch gesellschaftlich – und darüber hinaus die Verurteilung und Ausgrenzung von Menschen, die anders sind und missverstanden werden. Sie umschreibt die anfängliche Ohnmacht, die sich zum emotionalen Rollercoaster wandelt. Ein Song, so bilderreich wie ein flammendes Kopfkino. Doch „Break Ups“ ist keine Ballade, kein melancholischer Soundtrack, sondern der selbstbewusste Aufbruch ins Unbekannte, wenn man weitergeht und nicht mehr zurückblicken will. Enough is enough.

„Break Ups / Tränen laufen über mein Make Up / Doch ich kann sie trocknen mit dem Paper / Sie sind nicht auf meinem Radar“ singt Senna in der hypnotisch anmutenden Hook. Atomsphärisch und auf den Punkt produziert, setzt jeder Beat das Ausrufezeichen hinter Vergangenes – aber vor allem den Neubeginn.

Senna is back!

Foto via BANG Showbiz