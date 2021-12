Shawn Mendes veröffentlicht seine neue Single “It’ll Be Okay”

Mit “It’ll Be Okay” meldet sich Shawn Mendes in der letzten Woche zurück und beschert uns den wohl schönsten Songs in der kalten Jahreszeit: “It’ll Be Okay” erzählt vom Loslassen und spiegelt ein universelles Gefühl wider, wenn eine gemeinsame Reise zu Ende geht. Shawn Mendes zeigt einen Moment der Hoffnung auf und singt in “It’ll Be Okay” von einem versöhnlichen Ende. Ein großer Lovesong, der tröstet und inspiriert. Alles wird gut.

Über den Song sagt Shawn Mendes: „I start to imagine a world where we don’t collide / It’s making me sick but we’ll heal and the sun will rise / If you tell me you’re leaving, I’ll make it easy / It’ll be okay.”

Foto: (c) Universal Music