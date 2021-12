Start der ARD-Serie „Legal Affairs“

Ab Freitag, 17. Dezember 2021, online first in der ARD Mediathek,

ab Sonntag, 19. Dezember 2021, um 21:45 Uhr im Ersten

Die Anwaltsserie „Legal Affairs“ erzählt in acht Folgen selbstkritisch, authentisch und modern Geschichten aus Berlins Polit-, Medien- und Promiwelt, aber auch von Pro-Bono-Fällen und Mandant:innen, die erbarmungslosen Shitstorms und Hetzkampagnen in den sozialen Medien und den Boulevard-Zeitungen ausgesetzt sind. Die Protagonistin, Staranwältin Leo Roth, gerät dabei in ein bedrohliches Dickicht aus politischen und privaten Intrigen.

Eine temporeiche Erzählweise, ungewöhnliche Bildgestaltung und hochaktuelle Themen – darunter die Gefahren von Big Data und Deep Fakes sowie Extremismus, Rassismus und Korruption – zeichnen die aufwendig produzierten Episoden aus. Deutschlands bekanntester Medienrechtsanwalt Prof. Dr. Christian Schertz unterstützt die Serie als Berater.

Zum hochkarätigen Cast gehören neben Lavinia Wilson als „Leo Roth“ auch Maryam Zaree, Niels Bormann, Aaron Altaras, Michaela Kaspar, Stefan Kurt, Annika Kuhl, Rainer Sellien, Sebastian Hülk, Sophie Rois, Jacob Matschenz u. v. a.

In der ARD Mediathek sind alle Folgen von „Legal Affairs“ online first ab Freitag, 17. Dezember, zu sehen. Am Sonntag, 19. Dezember, Montag, 20. Dezember, Mittwoch, 22. Dezember, und Donnerstag, 23. Dezember, wird die Serie in jeweils zwei Folgen à 45 Minuten ab 21:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Foto: (c) ARD Degeto / RBB / Kerstin Jacobsen