Tom Walker veröffentlicht bewegenden Weihnachtssong „For Those Who Can’t Be Here“

Nach seinem kürzlich erschienenen Track „Something Beautiful“ ft. Masked Wolf hat Tom Walker pünktlich zum Nikolaustag einen weiteren brandneuen Song veröffentlicht, einen bewegenden Weihnachtssong mit dem Titel „For Those Who Can’t Be Here“.

„For Those Who Can’t Be Here“ (Visualiser): https://youtu.be/7apkAdofQEs

Angetrieben von einem melancholischen Klavier und Toms kraftvollem, unverwechselbarem Gesang, spricht „For Those Who Can’t Be Here“ von tief empfundener Trauer und erinnert an diejenigen, die in dieser Zeit des Jahres nicht da sein können.

Tom wird den Song bei der Show „Royal Carols: Together At Christmas“ auf ITV um 19.30 Uhr an Heiligabend performen. Vor kurzem spielte er bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung des Forward Trust, dessen Schirmherrin die Herzogin von Cambridge ist. Unter der Schirmherrschaft der Herzogin und mit Unterstützung der Royal Foundation wird der Weihnachtsgottesdienst die unglaubliche Arbeit von Einzelpersonen und Organisationen in ganz Großbritannien würdigen, die ihre Gemeinden während der COVID-19-Pandemie unterstützt haben.

Die Streams und Downloads des Songs kommen in diesem Jahr den „Samaritans“ zugute, die damit lebenswichtige emotionale Unterstützung für alle leisten, die sich in einer emotionalen Notlage befinden, Probleme haben, damit umzugehen, oder selbstmordgefährdet sind.

Tom sagt: „Ich habe diesen Song letztes Jahr geschrieben, nachdem wir meinen Großvater verloren hatten. Es war eine schwere Zeit für alle, besonders aber für meine Mutter“, so Tom. „Ich wollte dieses Lied für sie schreiben, denn ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer es ist, wenn ein Elternteil oder ein geliebter Mensch zum ersten Mal an Weihnachten fehlt. Meine Oma erhebt jedes Jahr ein Glas am Tisch, und wir stimmen ein Prost auf diejenigen an, die nicht bei uns sein können. Dieser Song ist für alle, die das auch tun.“

Letzten Monat hat Tom seine eigene Podcast-Serie „Memories That Made Us“ gestartet, die kürzlich Platz 1 der britischen Podcast-Charts erreichte. Mit einer Reihe hochkarätiger Gäste, darunter Jamie Oliver, Fearne Cotton, Craig David und Dodie, erforscht Tom als Interviewer die Macht der Erinnerung und vor allem die Momente, die uns geprägt haben. Es ist wie eine unterhaltsame Version eines Tom Walker-Songs.

Tom, der mit dem Brit Award ausgezeichnet wurde, dessen globale Streams die Drei-Milliarden-Grenze überschritten haben, war der meistverkaufte britische Künstler des Jahres 2019 und arbeitet derzeit an neuem Material. Sein neues Album wird nächstes Jahr erwartet.

Foto: (c) Matt Holyoak