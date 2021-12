twocolors veröffentlichen neue Single + Video “Feel It 2” ft. Georgie Keller

Mit “Feel It 2” präsentieren twcolors heute ihren neuesten Track und haben sie dafür Georgie Keller an ihre Seite geholt. Der Sänger und Songwriter aus Südlondon komplettiert die neue Single, die einmal mehr unterstreicht, dass twocolors mit ihren Beats und Melodien den perfekten Sound für außergewöhnliches Storytelling kreieren. “Feel It 2” ist treibend, up-lifting und wieder einer dieser Ohrwürmer, die man nicht so schnell aus dem Kopf bekommt. Yes, we feel it 2!

https://youtu.be/p6t85ImhLIk

„Feel It 2“ ist ein von Romantik erfüllter Dance-Hit, der sich durch kraftvollen Gesang und die ansteckende Hook auszeichnet, welche durch den unverwechselbaren twocolors-Sound der letzten Jahre getragen wird.

Sie folgt auf die Hit-Singles „Passion“ und „Bloodstream“, die zusammen bereits über 34 Millionen Spotify Streams generieren konnten. Letzterer wurde sogar vom belgischen Producer und DJ Lost Frequencies remixed.

Foto: (c) Vine Barz