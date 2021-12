“Wellerman”-Shootingstar Nathan Evans veröffentlicht gleich drei Weihnachtssongs

Mit “Wellerman” hat Nathan Evans die ganze Welt ins Shanty-Fieber versetzt und seinen internationalen Durchbruch gefeiert! Über zwei Milliarden Mal wurde “Wellerman” gestreamt. Auch in Deutschland eroberte Nathan Platz 1 der Offiziellen Single Charts und konnte seinen Job als Postbote an den Nagel hängen. Nach “Told You So” präsentiert der talentierte Schotte jetzt ein ganz besonderes Weihnachtsbundle: Am vergangenen Freitag erscheinen gleich drei Songs, u.a. der Klassiker “Driving Home For Christmas”.

Seit dem 1. Dezember ist Nathan Evans auf Irland und UK-Tour. Später geht es weiter mit Shows in ganz Europa bis 2022, die Nathan Evans bewusst in kleinen Locations spielen wird, um gemeinsam mit dem Publikum in besonderer Atmosphäre zu feiern. Tickets sind bereits erhältlich.

Nathan Evans Tourdaten 2022

12.01.2022 Köln, Luxor

13.01.2022 München, Ampere München

16.01.2022 Berlin, Gretchen

17.01.2022 Hamburg, Knust

