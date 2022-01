Dustin Lynch: Album erscheint am 11. Februar

Es ist alles BLUE IN THE SKY für Broken Bow Records Star Dustin Lynch, der gestern (19.01.) sein fünftes Studioalbum live in ABCs Good Morning America ankündigte.

„Es war ein lustiges Geheimnis, das wir bewahren mussten! Macht euch bereit für eine Sammlung von Songs, die euch ein gutes Gefühl geben und Lust machen, einen Drink zu mixen und mit euren Freunden zu feiern“, so Lynch. „Ich freue mich darauf, dass jeder BLUE IN THE SKY hören kann.“

Die 12-Track-Collection, die durch die Wolken des Lebens hindurch auf sonnige Tage hinweist – fünf davon hat Lynch als Songwriter geschrieben – blickt auf die Sonnenseite, während sie Optimismus in die kräftigen Melodien von Lynchs Power-Country-Sound pumpt. Während die Balladen im Neonglanz erstrahlen, verschwindet der Herzschmerz im Sand und das Lagerfeuer der guten Laune bekommt mit den Partygästen und Kollaborateuren Riley Green, Chris Lane und MacKenzie Porter, die auf der am längsten im Country-Radio vertretenen Single von Broken Bow Records, „Thinking ‚Bout You“, zu hören ist, zusätzlichen Zündstoff.

Als der erwartete Nachfolger von TULLAHOMA – das eine Reihe von PLATINUM-Chart-Toppern lieferte: „Ridin‘ Roads“ und „Good Girl“ sowie der Top 5-Hit „Momma’s House“ – ist BLUE IN THE SKY ab sofort vorbestellbar und erscheint am 11. Februar. Fünf bereits veröffentlichte, vielbeachtete Songs stehen ebenfalls zum sofortigen Download bereit, darunter „Thinking ‚Bout You (feat. MacKenzie Porter)“, „Tequila On A Boat (feat. Chris Lane)“, „Huntin‘ Land (feat. Riley Green)“, „Pasadena“ und „Not Every Cowboy“.

Dustin Lynchs BLUE IN THE SKY Track Listing:

1. „Party Mode“ (Jerry Flowers, Ryan Beaver, Roman Alexander, Jared Keim, Matt McGinn)

2. „Thinking ‚Bout You (feat. MacKenzie Porter)“ (Dustin Lynch, Andy Albert, Hunter Phelps, Will Weatherly)

3. „Stars Like Confetti“ (Josh Thompson, Thomas Rhett, Zach Crowell)

4. „Somethin’ That Makes You Smile“ (Erik Dylan, Andy Sheridan, Wyatt McCubbin)

5. „Break It On A Beach“ (Dustin Lynch, Ashley Gorley, Hunter Phelps, Zach Crowell)

6. „Tequila On A Boat (feat. Chris Lane)“ (Hillary Lindsey, Justin Ebach, Matt Alderman)

7. „Tennessee Trouble“ (Dustin Lynch, Matt Dragstrem, Hunter Phelps, Jordan Minton)

8. „Summer Never Ended“ (Cole Taylor, Ben Hayslip, Paul DiGiovanni)

9. „Back Road TN“ (Ben Hayslip, Brock Berryhill, Jameson Rodgers, Brent Anderson)

10. „Huntin’ Land (feat. Riley Green)“ (Dustin Lynch, Andy Albert, Hunter Phelps, Will Weatherly)

11. „Pasadena“ (Dustin Lynch, Jeff Hyde, Ryan Tyndell)

12. „Not Every Cowboy“ (Casey Brown, Parker Welling, Conner Smith, Heather Morgan)

Foto: (c) The Dwyers