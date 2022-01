ANXIOUS und ihr Debütalbum „Little Green House“

Die Emo-Newcomer ANXIOUS aus Connecticut veröffentlichen ihr Debütalbum „Little Green House“. Sie verbinden Hardcore, herrliche Emo-Vibes mit 90s-Alternative-Hooks und sind zur Zeit eine der spannendsten Bands ihres Genres.

Ihre Hingabe wird schon bei den ersten Tönen des Openers „Your One Way Street“ deutlich: ANXIOUS klingen bedächtiger als je zuvor, jedes Riff hämmert voller Eifer, während Sänger Grady Allen die Emotionen verarbeitet, die das Auseinanderbrechen einer seiner längsten Freundschaften mit sich brachte („I beg you, one last time as a friend / How did we get here and why does this have to end?“).

ANXIOUS gründeten sich 2016, als die Mitglieder Grady Allen (Gesang), Dante Melucci (Gitarre), Ryan Savitski (Gitarre), Sam Allen (Bass) und Jonny Camner (Drums) noch in der Highschool waren. Einflüsse für die Band waren die leidenschaftlichen Songs und herzzereißenden Texte von Post-Harcore-Institutionen wie Texas Is The Reason, Samiam und Turning Point, womit sie sofort die Aufmerksamkeit der Hardcore- und Emo-Szene auf sich ziehen konnten. ANXIOUS veröffentlichten eine Reihe beeindruckender EPs & DIY-Zines und spielten Auftritte mit Künstlern wie Wicca Phase Springs Eternal, Lifetime, Fiddlehead und vielen weiteren, was ihrem Debüt „Little Green House“ einen gewaltigen Sprung nach vorne verleihte. Allens Texte behandeln Themen wie das Erwachsenwerden, Scheidung und unausweichliche Veränderungen – und all das aus einer emphatischen wie einleuchtenden Perspektive.

Foto: (c) Mitch Wojcik