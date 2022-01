Bella Hadid: Tränen und Rückzug!

Bella Hadid (25) findet, dass sie zu einem Promi wurde, nachdem sie darum gekämpft hatte, gehört zu werden, und dies zu Problemen in ihren persönlichen Beziehungen führte.

Laut „The Sun on Sunday“ erzählte Bella Amanda de Cadenet im „The VS Voices“-Podcast: „Ich bin mit Männern aufgewachsen, sei es in Beziehungen oder in der Familie oder was auch immer, wo mir ständig gesagt wurde, dass meine Meinung weniger wichtig sei als ihre Meinung. Als ich dann in eine Beziehung ging und keine Grenzen hatte, für mich selbst einzutreten und mir Gehör zu verschaffen, wirkte sich das in meinen Beziehungen als Erwachsene sehr stark aus, so dass mein Nervensystem zusammenbrach. Es war Kampf oder Flucht. Entweder wurde ich still und weinte und zog mich zurück oder ich schlug um mich und ging weg. Das ist etwas, woran ich wirklich arbeiten musste. Ich kehrte immer wieder zu Männern und Frauen zurück, die mich missbraucht hatten, und das war der Punkt, an dem ich anfing, Menschen zu mögen. Ich fing an, keine Grenzen zu haben – nicht nur sexuell, körperlich und emotional, sondern auch am Arbeitsplatz. Ich wurde in meinem Job zu einem Menschen, der es allen recht machen wollte, und die Meinung der anderen zählte mehr als meine eigene. Im Grunde habe ich meinen Wert in die Hände der anderen gelegt.“

Und Bella verriet, dass dies auch dazu führte, dass sie in ihrer Karriere ausgenutzt wurde. Sie sagte: „Ich war immer in diesem dunklen Loch des Autopiloten und habe versucht, mich durchzuschlagen. Du arbeitest ständig 14 Stunden am Tag und sie rufen an und sagen: ‚Können wir sie nur noch drei Stunden haben?‘ Sie stoßen an meine Grenzen, und ich bin bis Mitternacht da und muss am nächsten Tag einen Flug erwischen. Oder ich habe sechs Auftritte an einem Tag mit Fieber. Ich habe keine Freunde oder Familie um mich herum und verpasse Geburtstage, Hochzeiten, alles, was wichtig ist, und dann verliere ich in diesem Prozess Freunde und Familienmitglieder und kann mich nicht verabschieden, weil ich einen Job am anderen Ende der Welt habe und 24 Stunden zu einem anderen Job fliegen muss. Für mich gab es keine Substanz, weil ich alles, was ich hatte, in meine Karriere gesteckt hatte. Das musste ich für mich selbst in Ordnung bringen.“

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos