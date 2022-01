Blossoms veröffentlichen ihre neue Single + Video “Ribbon Around The Bomb”

Mit der neuen Single „Ribbon Around The Bomb”, die am Dienstag erschienen ist, fällt der Startschuss zum neuen Blossoms-Album, das am 29. April veröffentlicht wird und ebenso wie die Single “Ribbon Around The Bomb” heißen wird. Blossoms haben zur Ankündigung auch das Tracklisting des neuen Albums enthüllt und einige Eindrücke von den Studioaufnahmen über ihre Social Media Kanäle geteilt. “Auf einer Tournee 2019 in Mexiko habe ich Frida Kahlos Haus besucht. Beim Betrachten ihrer ausgestellten Bilder hatte jemand eines davon als ‘Ribbon Around The Bomb’ beschrieben. Ich dachte sofort, es wäre ein toller Titel für einen Song und ein Album”, erklärt Blossoms’ Tom Ogden. Das offizielle Video zur neuen Single entstand gemeinsam mit dem Creative Director der Arctic Monkeys, Edwin Burdis, und feierte ebenfalls am Dienstag Premiere.

https://youtu.be/KZjCoMrciss

Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum “Blossoms” stürmte die Band aus dem Norden Englands 2016 die Charts! In ihrer Heimat Großbritannien gab es dafür die Goldauszeichnung und Nominierungen u.a. für einen BRIT Award und den nicht weniger renommierten Mercury Prize. 2018 folgte ihr Album “Cool Like You” , das sie ebenfalls auf großer Tour live präsentierten. Jetzt sind Blossoms zurück mit neuer Musik und einigen Plänen für 2022!

Foto: (c) Ewan Ogden