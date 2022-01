Das ist der „Kampf der Realitystars“-Cast 2022

Mit „Kampf der Realitystars“ kommt 2022 die erfolgreichste RTLZWEI-Show seit 2019 zurück on air und sorgt vom thailändischen Starstrand aus für actiongeladene Unterhaltung mit prominenten Wettstreitenden. Durch die Sendung führt auch in der dritten Staffel Moderatorin Cathy Hummels und bringt einmal mehr 22 Promis in der „Stunde der Wahrheit“ ins Schwitzen. Wer kann sich in der Show durchsetzen, darf sich mit dem begehrten Titel „Realitystar 2022“ schmücken und 50.000 Euro mit nach Hause nehmen?

Nachfolger oder Nachfolgerin gesucht! Im Wettstreit um 50.000 Euro und jede Menge Reality-Ruhm ziehen erneut prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den diesjährigen „Kampf der Realitystars“. Wer kann sich zwischen Spiel, Spaß und Drama mit Ehrgeiz, Köpfchen und einer ausgeklügelten Strategie den Titel des „Realitystars 2022“ sichern und damit in die großen Fußstapfen von Vorjahres-Siegerin Loona treten? Wer wird Publikumsliebling und wer wird am Ende alle überraschen?

Ins Abenteuer „Kampf der Realitystars“ stürzen sich dieses Jahr die siegessicheren Promis Yeliz Koc, Schäfer Heinrich, Malkiel Rouven Dietrich, Elena Miras, Sharon Trovato, Diana Foster alias Rich Nana, Yasin Mohamed, Mike Cees, Larissa Neumann, Ronald Schill, Tessa Bergmeier, Mauro Corradino, Nina Kristin, Chethrin Schulze, Sissi Hofbauer, Paco Herb, Jan Leyk, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Jakic-Twins Ilona und Suzana, Martin Wernicke und Iris Klein, die nach ihrer Genesung und der Erfüllung aller Corona-Auflagen nun doch noch am „Kampf der Realitystars“ teilnehmen kann. Ebenfalls mit dabei ist Neuling Enrico Elia. Der Wolfsburger Influencer hat sich vorab über ein Bewerbungsverfahren einen heißbegehrten Platz in der Sala gesichert.

Die Promis dürfen in der neuen Staffel wieder die wunderschöne „KDRS“-Sala beziehen, doch allzu gemütlich können sich die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen auf Zeit es sich in ihrem neuen Heim nicht machen: Immer wieder treffen neue Kandidatinnen und Kandidaten am paradiesischen Starstrand ein und erhalten die Macht zu entscheiden, wer die Sala und damit die Show bei der nächsten „Stunde der Wahrheit“ wieder verlassen muss. Die nervenaufreibende „Stunde der Wahrheit“ wird von Cathy Hummels moderiert, die die Handlungen und Leistungen der Wettstreitenden scharfsinnig im Auge behält.

Foto: (c) RTLZWEI / Paris Tsitsos