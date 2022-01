„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“: Ein Relax-Day in Dubay

Am 31. Januar um 20:15 Uhr zeigt RTLZWEI eine neue Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“.

Relax-Day in Dubai: Heute wollen sich Carmen und Robert eine Auszeit gönnen und sich vom Stress der letzten Tage erholen – jedenfalls so lange, bis die Maklerin erscheint, um ihnen neue Immobilien vorzustellen. Robert ist hin und weg – wenn auch erstmal nur von der sexy Maklerin – was Carmen zusehends mehr verärgert. Denn schließlich ist in Dubai die Vielehe erlaubt. Wird Robert schwach?

Doch zunächst ist Ablenkung angesagt: Davina ruft aus Monaco an, weil sie sich in einen Corona-Tester verliebt hat. Robert ist auf 180 und droht sofort zurückzufliegen. Bald ist auch Carmen auf 180, jedenfalls nach dem Besichtigungs-Marathon, bei dem Robert sich offensichtlich mehr für die Maklerin als für die Objekte zu interessieren scheint.

Was treibt wohl der Nachwuchs in Monaco in der Zwischenzeit? Shania und Davina kloppen sich wegen der Wäsche und Shania ist mehr als bereit für die Rückkehr der Eltern.

In den nächsten Folge steht Roberts Geburtstag an, den dieser gar nicht feiern möchte. Ob das mit der leidenschaftlichen Partyplanerin Carmen zu machen ist?

Foto: (c) RTLZWEI