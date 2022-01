„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ in Dubai

Am 24. Januar um 20:15 Uhr zeigt RTLZWEI eine neue Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“.

Weiter geht es in Dubai! Doch auch ein Bentley ist nicht vor Ausfällen sicher: Die Klimaanlage ist kaputt, ein Zustand, der in der Wüstenstadt Dubai nicht tragbar ist. Also erstmal ab in die nächste Werkstatt. Und wie es der Zufall so will: Carmen trifft dort auf eine ganz besondere Person aus der deutschen Rap- Szene… Im Beachclub angekommen, erkundigt sich Robert bei Davina in Monaco, wie es so läuft, denn schließlich sind die Töchter alleine Zuhause – für Davina eine echte Herausforderung, denn sie muss fürs Abitur lernen und nebenbei noch ihre jüngere Schwester im Zaum halten, die nur Unsinn im Kopf hat. Und Papa darf auch nicht wissen, dass sich beide im neuen Appartement aufhalten, dumm nur, dass dort Kameras installiert sind, die Papa Robert das Geschehen direkt auf seine Handy-App übertragen – live und in Farbe! Und dann wartet noch ein ganz besonderes Bonbon auf Carmen und Robert: sie dürfen hinter die Kulissen der Lightshow des Burj Khalifa schauen…

Robert fingiert einen Autoklau und sagt Andreas nicht, dass es sich dabei um den Wagen eines Freundes handelt – immerhin ein getunter Bugatti für mehrere Millionen mit fast 1.600 PS. Und auch ein Ferrari steht noch für eine Testfahrt bereit – ein Nachmittag mit Pferdestärken, bei dem sich alle sehr amüsieren. Danach wollen sich die beiden die Light Show anschauen – der Burner, denn Carmen und Robert sind die ersten, die das neue Appartement mit exklusivem Blick auf den Burj Khalifa beziehen dürfen und wer weiß, vielleicht wird das ja nun ihre neue dauerhafte Bleibe in Dubai? Carmen und Robert in Erinnerungen an die tollen Dubai Erlebnisse, denn die Stadt ist in den letzten Jahren wir ihr zweites Zuhause geworden. Doch plötzlich findet sich die Bootstruppe in einem Alfred Hitchcock-Horrorstreifen wieder…

Foto: (c) RTLZWEI