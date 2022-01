Dschungelcamp 2022: 85 Regelverstöße der Stars

Bad news! Manuel muss eine unerfreuliche Nachricht für die Stars vorlesen: „Ihr habt euch mehrfach nicht an die Campregeln gehalten. In den letzten Tagen habt ihr 85-mal gegen diverse Regeln verstoßen.“ Mehrfach waren die Promis allein im Camp unterwegs, Luxusartikel wurden untereinander getauscht, es wurde tagsüber geschlafen und auch die Mikrophone sind nicht ständig getragen worden.

Das hat natürlich Konsequenzen. Teamchef Peter erfährt im Dschungeltelefon, dass jeder Star einer seiner beiden Luxusartikel abgeben muss. So opfert Anouschka ihre Ohrstöpsel. Doch die Schauspielerin hat „geschummelt“: Tina fragt bei ihr nach, ob sie alle ihre Stöpsel hergegeben hat. Hat sie aber nicht. Nur vier ihrer sechs hat die 57-Jährige rausgerückt. Peter muss die fehlenden Stöpsel einsammeln: „Zwei Ohrstöpsel brauchen wir noch, sonst kriegen wir das Essen nicht.“ Erst wird Anouschka wütend („Scheißverein. Miese Scheiß-Show ist das – echt!“) und dann geht sie Tina an: „Brav, Tina. Da hast du gehorcht, ne! Du kommst doch nicht umsonst und fragst, ob ich alle abgegeben habe.“ Tina weiß nicht, wie ihr geschieht und kann nur erstaunt-geschockt lachen. Anouschka rauscht fluchend Richtung Dschungeltelefon ab und ätzt weiter: „Widerlich!“ Tina hat dazu auch eine deutliche Meinung: „Sie hat eine völlig falsche Wahrnehmung, wo sie hier ist und was sie zugesagt hat!“

Doch damit ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Als sich Anouschka auf Anraten von Linda bei Tina entschuldigt, geraten die beiden erneut aneinander.

Foto: (c) RTL