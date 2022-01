Dschungelcamp 2022: Affenattacke auf Anouschka

Anouschka eckt bei den anderen Stars immer mehr an. Diskussionen ums Essen, die Nachtwache und ihre ständigen Nörgeleien nerven alle. Heute ist es Tara, die genug von der Schauspielerin hat: „Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Sie, die den ganzen Tag nur rummeckert, Starallüren an den Tag legt und hundert Mal das Bett wechseln will – sie glaubt, sie wäre die Königin des Dschungels. Nein!“

Und dann passiert es – Affenattacke mit Affen-Kot von oben auf Anouschka! „Oh, nein. Jetzt hat mir einer hier drauf gekackt“, ruft Anouschka und zeigt auf einen braunen Fleck an ihrem Oberarm. Die anderen Stars können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Hat die Richtige erwischt“, flüstert Tara schadenfroh.

Foto: (c) RTL