Dschungelcamp 2022: Besuch von der Mutter

Da haben sich ja die Richtigen gefunden: Eric und Harald sprechen über Wiedergeburt und Übersinnliches. „Weißt du, was das Palmblatt ist“, will Harald wissen. Eric verneint. „Vor 7.000 Jahren haben Mönche in Indien auf Palmblätter Leben von Menschen geschrieben, die jetzt stattfinden. Ich habe auch gefragt, ob es für jeden ein Palmblatt gibt. Nein, die haben das nur geschrieben für Menschen, die später auch das Interesse haben, das zu lesen. Woher wussten sie es? Es gibt einfach Dinge, die kann man nicht erklären. Und da kannst du in Indien zu einer Bibliothek gehen, dein Palmblatt finden und da stehen dann Dinge über dein Leben jetzt drin. Und es ist erstaunlich, in meinem Palmblatt stand ganz vieles drin, was jetzt auch bei mir stattfindet gerade.“

Im Dschungeltelefon erklärt Harald die Details der Palmblattnews: „Dass ich aufs Land gezogen bin, 98 bis 100 Jahre alt werden würde, immer gesund bleibe, mir nie Gedanken um Materielles machen muss.“ Das ist Öl in Eric spirituelles Feuer: „Spiritualität hilft uns, Dinge zu verstehen, die schwer zu erklären sind.“ Auch da hat Harald übersinnliche Erfahrungen gemacht: „Dann ist mir lange meine Mutter erschienen. Nachts fielen Dinge im Bad um, die nicht hätten umfallen können. Ich wusste, dass sie da ist. Und als meine Großmutter gestorben ist, als ihr Sarg reingefahren wurde, da stand draußen ein Pfau. Als der Pfarrer meine Großmutter segnete, verbeugte sich der Pfau. Und da sagen zwei alte Bauersfrauen unabhängig voneinander später zu mir: ‚Bub, hast du den Pfau gesehen?‘ – Das war deine Mutter.'“

Ergriffen halten sich die beiden Männer an den Händen. Harald beginnt zu weinen: „Vor zwei oder drei Jahren hat mir eine Wahrsagerin gesagt, ihre Mutter hat sich bei mir gemeldet, sie möchte Kontakt aufnehmen. Was sie mir mitteilen wollte war, dass aufgrund dessen, dass ich die ganze Familiengeschichte verarbeitet habe, sich die Seelen von ihr und meinem Vater bereits wieder versöhnt haben.“

Foto: (c) RTL