Dschungelcamp 2022: Ehrgeiziger Eric

Harald und Eric finden, dass sich Filip zu wenig einbringt im Camp. Das haben sie dem 27-Jährigen auch deutlich klar gemacht.

Filip sucht noch mal am Fluss das Gespräch: „Was ich dazu noch sagen möchte…“ Doch Eric winkt ab: „Ich möchte dazu nicht reden. Du kannst mich nicht dazu zwingen, dass ich dir zuhöre.“ Filip gibt nicht auf und erhebt die Stimme: „Ich weiß, dass du ein Problem mit mir hast und wir beide werden auch keine besten Freunde mehr. Menschlich gesehen halte ich nix von dir!“ Für Eric ist es keine Option auf dieser Tonspur weiter zu diskutieren: „Du wirst richtig beleidigend, deswegen höre ich dir nicht zu. Ich möchte das Gespräch nicht! Ist doch schön, dass du mich Scheiße findest!“ Die beiden kommen einfach nicht zusammen. „Er ist einfach zu heiß auf die Krone und will nichts Schlechtes sagen“, so Filip im Dschungeltelefon. „Ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, daher kommen auch so dumme Sachen aus mir raus. Aber Eric sagt halt gar nichts!“

Von Harald ist Filip allerdings enttäuscht, denn der hat sich auf Erics Seite geschlagen: „Finde ich schade, da ich mich mit Harald eigentlich gut verstanden habe. Das Thema ist für mich jetzt auch durch!“

Foto: (c) RTL