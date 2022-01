Dschungelcamp 2022: Filip und der Affen-Kot

Hepatitis-Angst vorm Affen-Kot

Alles Gute kommt bekanntlich von oben – gilt aber nicht im Dschungel: „Der Affe hat mich angeschissen, der hat mich angekackt“, so Filip fassungslos. „Guck‘ mal die Scheiße hier auf meinem Bett!“ Gelächter von allen Seiten. Gemeinsam mit Peter geht Filip sich die Hände waschen und fragt: „Genau in meine offene Wunde. Kann das Bakterien übertragen? Ich habe auch noch so richtig schön reingefasst!“ Frisch desinfiziert macht sich Filip dann Sorgen: „Nicht, dass ich jetzt Hepatitis kriege!“

Zum Glück kann Janina den 27-Jährigen sofort beruhigen: „Hör zu: Hepatitis kriegst du nur, wenn jemand z. B. den Peter absticht, das Messer nimmt und dich auch absticht!“

