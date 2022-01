Dschungelcamp 2022: Jasmin Herren und Harald Glööckler – Schnitzeljagd zum Wasserfall

Jasmin und Harald treten am frühen Morgen eine Schnitzeljagd an. Auf ihrem Weg durch den Dschungel müssen sie nach versteckten Hinweisen oder Zahlen suchen. Schnell werden sie an einem Baum fündig. „Guck mal hier, eine 1“, freut sich Jasmin.

Alle Zahlen, die sie finden, müssen sie sich merken. Für die Stil-Ikone kein Problem: „Ich habe ein sehr gutes Zahlengedächtnis. Ich habe vor 25 Jahren mal die Nummer des Buckingham Palace gelesen. Die habe ich heute noch im Kopf: 0044 1 930 4 832.“ Ihr Weg endet am Wasserfall und inmitten des Sees davor schwimmt eine Schatzkiste. „Sind da Krokodile drin“, will Jasmin wissen. „Das werden wir ja gleich sehen“, erklärt Harald und zieht sich aus. Gemeinsam steigen sie in den See, holen die Kiste an Land, können mit der gemerkten Zahlenkombination die Kiste öffnen und finden leckere Erdbeeren.

Glücklich tragen sie ihre fruchtige Beute zurück ins Camp.

Foto: RTL / Stefan Menne