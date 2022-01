Dschungelcamp 2022: Lästerattacke gegen Eric Stehfest

Weil er es gewagt hat, sie zu kritisieren, haben sich Tara und Linda gegen Eric eingeschossen.

Gegenüber Tina lästern sie so richtig über den Schauspieler: „Eric kriegt den ganzen Tag seinen Mund nicht auf. Mir kommt es so vor, dass er ein bisschen beobachtet, nicht immer ganz real ist und dann bei den anderen anstichelt, wenn er irgendwelche möglichen Schwächen erkennt. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, der ist gefährlich“, ätzt Tara. Linda ist sich sicher: „Er ist fake. Das ist eine mega Schauspielshow, die er da hinlegt. Ich dachte, wow, toller Kerl, so richtig nice, ruhig und pure. Aber ich habe gemerkt, das ist eine Show. Er ist so eine typische Fahne im Wind. Manchmal bricht sein echtes Ich raus und dann geht er schnell wieder zurück in seine Rolle. Es gibt Leute, die mit Kalkül hier sind und welche, die ohne Kalkül hier sind und Eric ist an vorderster Front. Er ist DER Mann mit Kalkül.“

Tina lässt sich nicht beeinflussen und teilt in keinster Weise die Ansichten von Tara und Linda: „Ich möchte nicht glauben, dass Eric fake ist, dass er in irgendeiner Form eine andere Intention hier hat als er selbst zu sein!“

