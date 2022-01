Dschungelcamp 2022: Linda und Janina im „Traumahaus der Stars“

„Hier würde ich gerne wohnen, ihr auch?“, fragt Linda Sonja Zietlow und Daniel Hartwich schnippisch, als sie sich im Vorgarten des Traumahauses umschaut. Die Bachelor-Kandidatin ahnt wohl, dass es sich bei diesem Gebäude um keine saubere Fünf-Sterne-Villa handelt. Das Haus wird nicht nur von unzähligen, großen und kleinen südafrikanischen Tieren bewohnt, sondern ist auch bis unter das Dach mit stinkendem Abfall zugemüllt. Elf Sterne sind in dem Chaos versteckt. Zudem muss ein Schlüssel im ersten Zimmer gefunden werden, um den zweiten Raum aufzuschließen. 15 Minuten haben Linda Nobat und Janina Youssefian Zeit, gemeinsam nach den Sternen zu suchen.

Flatternde Tauben, neugierige Ratten, stinkende Fleischabfälle, gammelige Essensreste, flüssige und krabbelnde Ladungen von oben sowie blutige Innereien überall! Mit zugekniffenen Mündern und langen Fingern beginnen das Teppichluder a. D. und die Bachelor-Kandidatin, bedächtig und zögerlich den ersten Raum abzusuchen. Immer wieder entfährt ihnen ein Schrei und sie zucken erschrocken zurück. „Gebt euch Mühe und haut rein“, spornt Daniel Hartwich an. Trotz Schock-Zeitlupe finden Linda und Janina vier Sterne in dem ersten Raum und den Schlüssel für den zweiten noch dazu.

Fünf Minuten sind übrig, als sie den zweiten Raum aufschließen und betreten. „Ich sehe nichts mehr“, ruft Janina in einer Tour, wagt sich aber trotzdem weiter in den Raum. Linda dagegen steht fast nur noch winselnd auf der Stelle oder springt panisch herum. Zeitgleich schraubt Janina mutig einen weiteren Stern aus einer Kiste voller Vogelspinnen. Linda kann nicht mehr! „Können wir schon raus?“, schreit die 26-Jährige verzweifelt. Natürlich können die Stars jederzeit gehen. Und so flüchtet Linda, gefolgt von Janina, zwei Minuten vor Ablauf der Zeit ins Freie. „Ich möchte da nie wieder rein“, so Linda vor der Tür des Traumahauses. Mit fünf erkämpften Sternen machen sich die beiden Camperinnen auf den Weg zurück zu den anderen.

Foto: (c) RTL / Stefan Menne