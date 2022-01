Dschungelcamp 2022: Lucas Cordalis nicht dabei

Zum Start der 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ werden elf Stars in das Dschungelcamp einziehen. Lucas Cordalis wird nicht unter ihnen sein. Bei dem Sänger wurde bei einem PCR-Test nach der Einreise in Südafrika das Coronavirus nachgewiesen. Lucas Cordalis geht es gut, er hat keinerlei Symptome. Er befindet sich seit dem Testergebnis in Selbstisolation und wird engmaschig medizinisch betreut. Ob der 54-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Camp einziehen wird, steht noch nicht fest.

Auch wenn unter den gegebenen Umständen alle Verantwortlichen vor Ort auf mögliche Coronafälle unter den Promis vorbereitet waren, bedauern RTL und die Produktionsfirma ITV Studios Germany es sehr, dass Lucas Cordalis nicht gemeinsam mit den anderen Stars das Dschungelabenteuer starten kann. Nichtsdestotrotz freuen sich alle mit elf gesunden und hochmotivierten Promis die Show starten zu können.

Dschungelcamp-Produktion geht wie geplant weiter

Auch im Produktionsteam vor Ort in Südafrika hat es positive Testergebnisse gegeben, allerdings nur sehr wenige. Darauf waren die Verantwortlichen vorbereitet und die Dschungelcamp-Produktion läuft wie geplant weiter. Die positiven Coronafälle im Team stehen in keinem Zusammenhang mit der Infizierung von Lucas Cordalis.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab Freitag, 21. Januar 2022, um 21.30 Uhr bei RTL.

Foto: (c) RTL