Dschungelcamp 2022: Neue Runde im Zickenzoff

Kaum haben Linda Nobat und Janina Youssefian erfahren, dass sie gemeinsam zur nächsten Dschungelprüfung antreten müssen, gibt es Zickenzoff vom Feinsten.

„Nichts mit Wissen“, wünscht sich Linda im Dschungeltelefon. Janina, die neben ihr sitzt, fragt warum. „Ich will es einfach nicht verkacken“, so Linda. Janina: „Wirst du doch nicht!“ Linda: „Aber du vielleicht!“ Janina: „Du willst also sagen, dass ich ein bisschen doof bin!“ Linda schüttelt den Kopf: „Nein. Aber wir haben uns bisher nicht so unterhalten, dass ich jetzt deinen Wissenstand bemessen kann. Was ich bis jetzt von dir gehört habe, war jetzt nicht super berauschend.“ Eiszeit! Janina rauscht ab.

Linda alleine: „Ich will ja nicht sagen, dass sie doof ist, aber die hellste Kerze auf der Torte ist sie definitiv nicht.“

Foto: (c) RTL