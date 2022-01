Dschungelcamp 2022: Tara ist geschockt!

Es ist ein Schock für Tara! „Das ist doch ein Witz, oder?“, so Taras Reaktion, als Daniel Hartwich verkündet, dass sie der erste Star ist, der das Dschungelcamp 2022 verlassen muss.

„Ich bin schon traurig. Ich verstehe es halt nicht. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, was ich gemacht habe, was nicht gut war! Ich bin ein bisschen im Schock. Am meisten vermisse ich natürlich Filip.“

Aber auch Tara hinterlässt eine Lücke. Linda verliert ihre engste Bezugsperson: „Bei ihr habe ich immer das Gefühl gehabt, dass sie mich versteht.“

Tara Tabitha, geboren am 03.03.1993, arbeitet als Model und Reality-Star. In Deutschland erlangte sie große Bekanntheit nach ihrer Teilnahme an der Show „Ex on the Beach“ (RTL+). Als Publikumsliebling wurde die gebürtige Österreicherin zur „Queen“ gewählt. Doch Tara ist vor allem in Österreich kein unbeschriebenes Blatt und ein alter Hase was das Showgeschäft betrifft. 2010 war sie bereits Teil von „Saturday Night Fever“, das Interesse an der Schönheit blieb: 2012 begannen die Dreharbeiten zu ihrer eigenen Reality-Sendung.

