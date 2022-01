Dschungelcamp 2022: Tara und Filip – Aus für die Liebelei?

Tara bittet Filip, ob er ihr beim Wäschewaschen Gesellschaft leisten kann. Der liegt erschöpft in der Hängematte und sagt – nichts ahnend, was er damit auslöst – erstmal ab: „In zehn Minuten, dann komme ich mit!“

Enttäuscht geht die 28-Jährige zu Janina und bricht in Tränen aus: „Das hat mich so enttäuscht…“ Auch die anderen Stars bekommen das mit. Allen voran Filip: „Jetzt stehe ich wieder als Vollidiot da.“ Linda versucht ihm zu erklären, wieso Tara so reagiert, doch der will davon nichts hören. Tara wird sauer: „Das ist typisch. Ich bin traurig und er ist jetzt das Opfer. Ich habe doch nur nach einer Kleinigkeit gefragt.“ Filip zieht sich mit Peter zurück und redet sich in Rage: „Weißt du, was ich will? Ich will, dass die Zuschauer mich direkt als Erstes rauswählen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf! Ich werde hier zu was gemacht, dass ich gar nicht bin. Muss sie das machen, vor der ganzen Gruppe? Sie schadet mir damit. Wieder bin ich es, wieder bin ich der Schlechte.“ Eine Aussprache muss her.

„Tara, lass uns mal drei, vier Gänge runterfahren“, plädiert Filip, doch er macht damit alles nur noch schlimmer…

Foto: (c) RTL