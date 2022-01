Dschungelcamp 2022: Taras „Only Fans“-Beichte

„Ich hatte mal einen ‚Only Fans‘-Account nur für meine Füße“, berichtet Tara dem erstaunten Filip.

Und die Österreicherin setzt sogar noch einen drauf: „Ich habe auch High Heels und getragene Socken verkauft. Meine getragenen High Heels kosten 200 Euro, getragene Socken kosten 50 Euro und Fußnägel habe ich auch schon verschickt. Getragene Höschen aber nicht! Das ist für mich pervers. Füße, die sind mir wurscht.“

Filip versteht die Welt nicht mehr: „Füße sind für mich perverser als ein Slip. Das heißt also, ein Mann, der ernsthafte Absichten mit dir hat, muss damit klarkommen, dass du ‚Only Fans‘ machst?“ Tara: „Naja, ich muss das dann nicht weitermachen, wenn ich in einer Beziehung bin. Aber dass ich das mal gemacht habe, das muss er akzeptieren.“ Filip: „Dann ist es ok, wenn du das von vornherein gesagt hast!“ Tara: „Tue ich ja und habe es dir ja auch gerade gesagt!“

Foto: (c) RTL