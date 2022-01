Dschungelcamp 2022: Tinas hartes Regiment

Teamchefin Tina führt ein hartes Regiment. Die Schauspielerin hat eine klare Vorstellung davon, wer wann Nachtschicht machen muss: „Harald, du machst mit Eric die erste und Anouschka mit Manuel die dritte Nachtwache. Ich bin die Teamchefin und ich bestimme. Ich greife jetzt durch. So macht mir es Spaß…“

Tinas Ton gefällt Harald gar nicht: „Mir macht es nicht so viel Spaß, Leute so herumzukommandieren. Ich bin da eher zurückhaltend.“ Das lässt Tina nicht auf sich sitzen: „Ich kommandiere nicht herum, es müssen Entscheidungen getroffen werden.“ Harald: „Es war schon dominant. Ist aber ok, Frau Kommandantin!“ Tina ist fassungslos über die Wortwahl des Designers. Anouschka mischt sich ein: „Kommandantin ist doch keine Beleidigung…“ Tina: „Anouschka, hältst du dich bitte raus!“ Harald fährt laut dazwischen: „Sie hält sich nicht raus. Sie kann auch ihre Meinung sagen!“ Anouschka ergänzt: „Fräulein Rottenmeier!“ Alle reden plötzlich durcheinander… Harald: „Du attackierst die Anouschka unentwegt!“ Tina: „Ich habe Anouschka nicht ein einziges Mal attackiert, seitdem ich hier bin. Sie attackiert mich nonstop!“

Harald und Anouschka verschwinden. Ratlos bleibt Tina zurück: „Habe ich irgendwas falsch gemacht?“

