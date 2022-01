DSDS 2022: Wer rockt die 2. Casting-Folge?

Nach dem Casting ist vor dem Casting: Am Samstag startete „Deutschland sucht den Superstar“ solide in die 19. Staffel, bereits am Dienstag, 25.01. um 20:15 Uhr geht es mit DSDS weiter, nach den Brüdern Gianni und Harry Laffontien (Folge 1) diesmal u.a. mit einem Schwesternduo: „Egal, was passiert – wir sind ein Dreamteam und machen das zusammen!” Daria (20) und Giorgia (23) aus Mannheim haben sich viel vorgenommen und kommen mit geballter Familien-Power zu DSDS, um sich mit südländischem Temperament in die nächste Runde zu singen. Wird das dynamische Duo überzeugen, oder kann es am Ende doch nur eine geben?

„Ich lass mir nichts sagen, ganz besonders nicht von einem Mann”, geht Milica (19) aus Österreich mit einer klaren Ansage ins Jury-Casting. Wird sie eventuelle Kritik von Toby Gad und Florian Silbereisen verkraften können? Mit ihrem Faible für wechselnde Haarfarben möchte die Friseurin aber erstmal für einen bunten Auftritt sorgen.

Starke Argumente, bei DSDS voll durchzustarten, hat auch Muskelpaket Nikola (28) aus St. Erhard: Der stylishe Schweizer war sogar schon mal Europameister im Bodybuilding und tauscht nun Hantel gegen Mikrofon. Vor dem Auftritt gibt´s aber zunächst ein ausgiebiges Workout mit der Jury: Wer schafft die meisten Liegestützen im Glaskubus?

„Ich bin eine sehr extrovertierte Person”, beschreibt sich Georg (18) aus Wien ziemlich treffend. Sein selbstbewusster Auftritt mit gleich drei Songs aus verschiedenen Genres lässt die Jury aufhorchen. Hält sein Gesang, was sein ausgefallener Style mit selbst designten Mozart-Schuhe und Steam-Punk-Zylinder verspricht?

Auffallen um jeden Preis – das denkt sich auch Lady Gaga-Hardcorefan Anthony (27) aus Ettlingen, der den Star sogar schon persönlich treffen durfte. Mit seinem glitzernden Diskokugel-Outfit erntet er bei der Jury Lob. Jetzt muss es nur noch mit dem Gesang klappen!

Außergewöhnlich sind auch die musikalischen Talente von Tamara (23) aus Hupperath, die nach eigenen Angaben 30 Instrumente spielt und ein ganzes Orchester besetzen könnte. Werden sie und Fashion-Girl Valerie (24) aus Wien, der Schweizer Astrofotograf Damian (22) oder auch Straßenmusikerin Mona-Lisa (22) aus Augsburg ihr Lampenfieber besiegen und in den Recall einziehen können?

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius