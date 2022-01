Dwschungelcamp 2022: Die erste Prüfung – Hoden, Lunge und Augen!

„Herzlich Willkommen zu eurer ersten gemeinsamen Dschungelprüfung – und die heißt ‚Wühlen, Wissen, Würgen‘“, so Daniel Hartwich. In Zweier- und Dreiergruppen stehen die elf Stars an insgesamt vier Tischen. Vor jedem Promi ist ein Loch im Tisch. „60 Sekunden habt ihr Zeit zu erfühlen, welches Körperteil da drin ist. Dann schreibt ihr das, was ihr glaubt, auf eine Tafel. Wenn ihr richtig liegt, dann habt ihr 60 Sekunden Zeit, ein Stück von diesem Körperteil zu essen. Wenn es nicht richtig ist, habt ihr auch 60 Sekunden Zeit, zwei Stücke von diesem Körperteil zu essen“, so Sonja Zietlow.

Janina Youssefian, Peter Althof und Tina Ruland sind die ersten, die ihre Hände in ihre Löcher stecken. „Hoden! Das könnten Hoden sein“, stellt Peter fest. Das fühlen seine beiden Mitstreiterinnen auch. Alle drei liegen damit richtig. Genauer gesagt sind es Warzenschweinhoden, von denen jetzt jeder ein gekochtes Stück essen muss. „Ich bin Vegetarierin und esse nichts Tierisches“, stellt Tina Ruland sofort klar. Peter langt zu und kaut. Janina macht nichts und schaut genau auf das, was vor ihr steht. Erst nach 40 Sekunden, als Peter bereits alles geschluckt und den ersten Stern erkämpft hat, ist das Hodenstück in ihrem Mund – was natürlich viel zu spät ist. „Ich habe das nicht ganz kapiert, ich bin ein bisschen blond im Kopf! Ich habe das mit der Zeit nicht mitgekriegt“, so die Begründung des Teppichluders a.D.

Manuel Flickinger und Anouschka Renzi erfühlen nicht, was sie anschließend in doppelter Menge essen müssen: Impala-Lungen. Während die Schauspielerin nach kürzester Zeit alles ausspuckt, gibt der „Prince Charming“-Kandidat alles und erkaut den zweiten Stern.

Dass es sich nur um Augen handeln kann, ist für Filip Pavlovic, Eric Stehfest und Jasmin Herren dagegen sofort klar. „Kann ich noch eins essen“, witzelt Eric Stehfest, nachdem sein Mund leer ist. Jasmin kaut und kämpft sichtlich angewidert, kriegt aber am Ende das Schafauge runter. Filip nicht. Der 27-Jährige würgt, hustet und kaut – vergebens.

Kudu-Penisse werden als nächstes serviert. Weil Tara Tabitha und Linda Nobat glauben, Darm gefühlt zu haben, werden ihnen zwei Stücke Kudu-Penisse serviert. Harald Glööckler lag richtig und schafft es auch als einziger seiner Gruppe, sein Stück Penis zu essen. Und das als Vegetarier und ohne auch nur eine Miene zu verziehen!

Fünf Sterne haben sich die elf Stars in ihrer ersten Dschungelprüfung erkämpft: „Jasmin, du bist die einzige Frau, die einen Stern geholt hat“, lobt Daniel Hartwich und Filip Pavlovic gibt kleinlaut zu: „Und ich bin der einzige Mann, der keinen hat!“

