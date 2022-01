Eddie Vedder veröffentlicht neue Single “Brother The Cloud”

Bevor am 11. Februar sein neues Soloalbum “Earthling” veröffentlicht wird, hat Pearl Jam-Frontmann Eddie Vedder bereits zwei Singles aus dem Album präsentiert: „Long Way“ und „The Haves“. Diese sind zudem als 7″ Vinyl erschienen. Jetzt veröffentlicht Eddie Vedder die neue Single “Brother The Cloud”, und hat den Song bereits auf seinen Social Media Kanälen angeteast und zeitgleich das komplette Tracklisting des Albums enthüllt. Den Song widmet Eddie Vedder seinem verstorbenen Freund, Soundgarden-Frontmann Chris Cornell. Ein intensiver, energievoller Song und damit der perfekte Tribut an seinen Weggefährten.

Produziert von Andrew Watt, dem Werk, an dem Josh Klinghoffer mitgewirkt hat, Benmont Tench (Heartbreakers) und Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) werden sowohl das bekannte ‘Long Way’ als auch ‘The Haves’ beinhalten, eine Ballade, die der Pearl Jam-Sänger heute als zweiten Vorboten der LP veröffentlicht hat.

Eddie Vedder hatte im vergangenen Jahr mit Glen Hansgard und seiner Tochter Olivia Vedder an dem Soundtrack zum Sean Penn-Kinofilm „Flag Day“ gearbeitet. Darauf enthalten ist eine weitere wundervolle Familien-Kollaboration: Pearl Jam-Frontmann Eddie Vedder und seine Tochter Olivia Vedder präsentieren den Titelsong “My Father’s Daughter”.

Foto: (c) Danny Clinch