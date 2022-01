„hart aber fair“ am Montag, 31. Januar 2022

Die Moderation hat Frank Plasberg zum Thema: Winter ohne Schnee, Spiele ohne Freiheit – was soll Olympia in Peking? Zuvor bringt die ARD die Dokumentation „Spiel mit dem Feuer“.

Kaum Schnee, Wintersport eher unbekannt: Warum finden ausgerechnet in den Bergen bei Peking Winterspiele statt? Unterdrückte Minderheiten, eingesperrte Opposition – kann Gastgeber China das alles vergessen machen? Die Diskussion nach der Dokumentation zum Thema!

Die Gäste u.a.:

Christian Neureuther (ehemaliger Skirennläufer, hat dreimal an den Olympischen Winterspielen teilgenommen)

Tamara Anthony (Korrespondentin und Leiterin des ARD-Studios Peking)

Felix Lee (Journalist bei „taz“, war von 2012-2019 für die „taz“ in Peking; Buchautor „Der Gewinner der Krise – was der Westen von China lernen kann“)

Marina Schweizer (Redakteurin und Moderatorin Deutschlandfunk)

Foto: (c) obs / ARD Das Erste