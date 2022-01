Hatchie: Single „Quicksand“ inklusive Video veröffentlicht

Heute hat die Songwriterin Harriette Pilbeam aka HATCHIE Details zu ihrem neuen Album „Giving The World Away“ bekannt gegeben und zeitgleich die fesselnde Lead-Single „Quicksand“ inklusive Video veröffentlicht. „Giving The World Away“, das am 22. April über Secretly Canadian erscheint, ist das zweite Album von HATCHIE und stellt die Sängern im wahrsten Sinne des Wortes vor. Obwohl ihr Sound – eine schillernde Dream-Pop- und Shoegaze-Mixtur – bereits voll ausgereift ist, destilliert sie hier den Kern ihrer selbst in eine Platte.

„Es geht mir um mehr als nur darum, Songs über Verliebtsein oder Liebeskummer zu schreiben – es gibt ein größeres Bild als das“, erklärt Pilbeam. „Dieses Album fühlt sich für mich wie ein Anfang an und kratzt nur an der Oberfläche – und obwohl es meine dritte Veröffentlichung als HATCHIE ist, fühle ich mich, als würde ich von Grund auf neu anfangen.“

Für Pilbeam beinhaltet dieses größere Bild, das hier erforscht wird, die Konfrontation mit ihren Ängsten nach Jahrzehnten der Abschottung, die Verwirklichung ihres eigenen Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls, die Übernahme der Kontrolle über ihre eigene Geschichte und ihren Platz in ihrem beruflichen und privaten Leben. In der stimmungsvollen Single „Quicksand“, die sie zusammen mit dem GRAMMY-nominierten Olivia Rodrigo-Kollaborateur DAN NIGRO geschrieben hat, spricht HATCHIE über den merkwürdigen Kopfzustand in dem sie sich befand, nachdem ihre gefeierte Debüt-LP „Keepsake“ erschien und sie ins internationale Rampenlicht beförderte.

HATCHIE über den Track: „“Quicksand“ handelt davon, wie man mit der Erkenntnis umgeht, dass man nie zufrieden sein wird. Ich fing an, ihn zu schreiben, als ich 2019 zwischen zwei Tourneen zu Hause war, bevor ich ihn im nächsten Jahr mit Joe Agius und Dan Nigro fertigstellte. Ich fühlte mich schuldig und undankbar, weil ich über einige Dinge in meinem Leben, die eigentlich gut liefen, nicht glücklich war. Ich musste einige schwierige gelernte Denkprozesse und Emotionen durcharbeiten, die mich jahrelang beschäftigt hatten, um zu verstehen, wie ich mit meiner Gegenwart glücklich sein und aufhören konnte, mich auf meine Vergangenheit und Zukunft zu fixieren. Das Video geht tiefer und zeigt dieses Nebeneinander von Traurigkeit und Wut, obwohl ich von Glamour und Pracht umgeben bin.“

https://youtu.be/xP5yeegZEsE

Foto: (c) Cargo Records