Lana Del Rey veröffentlicht „Watercolor Eyes“

Wenn die gefeierte, preisgekrönte HBO Serie „Euphoria“ (u.a. mit Zendaya, die als Schauspielerin sowie als Produzentin fungiert) mit einem kurzen Clip die nächste Episode anteast, sorgt das für Aufsehen, allein wegen den intensiven Themen der Show. Als nun aber auch noch ein bis dato ungehörter Song von Lana Del Rey im Teaser zu Folge 3 (Ausstrahlung am kommenden Sonntag) zu hören war, gab es für die Fans kein Halten mehr: Kommentare, Gerüchte, Spekulationen folgten und der Wunsch der Fans, Lana Del Rey möge den Song doch endlich enthüllen! Jetzt ist es offiziell und der hypnotisch wurde schöne Song veröffentlicht.

Nach zwei großartigen Alben im letzten Jahr, ist Lana Del Rey nun zurück mit neuer Musik! Die US-Sängerin und Songwriterin präsentiert ihre neue Single „Watercolor Eyes“ und ist neben Labyrinth erst die zweite Künstlerin überhaupt, die einen Originalsong auf dem „Euphoria“-Soundtrack präsentiert. Diese werden sonst ausschließlich aus bereits veröffentlichten Songs kuratiert.

„Watercolor Eyes“ ist ein Juwel in diesem noch so jungen Musikjahr 2022, eine Lovesong, der ernüchtert, das Gefühl umschreibt, wenn eine junge Liebe sich verliert, ausläuft, zu Ende geht. Lana Del Rey setzt lyrisch an, wo sofort Bilder rauschen, sich die Geschichte in unseren Gedanken zusammenfügt, real und doch wie in einer Traumwelt.

https://youtu.be/GBxs3W_Y8MU

Foto: (c) Universal Music