„Let the music play“ mit Amiaz Habtu geht in die zweite Staffel

Hast du noch mehr Töne? „Let the music play – Das Hit Quiz“ geht weiter. Moderator Amiaz Habtu stellt seinen Kandidat:innen in der zweiten Staffel neue Musikrätsel: ab 31. Januar 2022 montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1. In vier statt fünf Quiz-Runden klingt mehr Musik. Der/die Beste hat im Finale die Chance auf den Jackpot über 10.000 Euro.

Die neuen Spiele in der zweiten Staffel:

„Video killed the Radio Star“: Wer erkennt das Musikvideo, wenn ein anderer Song dazu ertönt, und loggt den richtigen Titel ein?

„Gemischte Hits“: Wer kann sogar beide Titel nennen, wenn zwei Hits zu einem Mash-Up kombiniert werden?

„Wer gehört zu mir?“: Wer errät den Musikstar anhand von maximal sechs Gegenständen?

„Scharfe Platten“: Wer kann den/die Interpreten/in nennen, dessen/deren Plattencover erst unscharf und dann immer schärfer gezeigt wird?

„Tempo, Tempo“: Ist es möglich, einen Song blitzschnell zu erhören, wenn die Live-Band „Wolf & The Gang“ ihn zunächst gaaanz laaangsaaam anspielt und nur Takt für Takt schneller wird?

Die Kandidat:innen in der ersten Woche:

31.01.2022: Julia (34, Münster), Angela (47, Nordhorn), Dan (55, Tübingen)

01.02.2022: Nicole (32, Osnabrück), Kitty (41, Linden), Thorsten (53, Hameln)

02.02.2022: Maria (34, Nürnberg), Sylvia (49, München), Marco (42, Köln)

03.02.2022: Ruth (46, Köln), Conny (37, Siegen), Benjamin (42, Hamburg)

04.02.2022: Vivien (23, Bietigheim-Bissingen), Alex (48, Halstenbek), Marco (36, Adelsdorf)

„Let the music play – Das Hit Quiz“ mit Amiaz Habtu: neue Folgen ab 31. Januar 2022, montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Foto: (c) SAT.1 / Julia Feldhagen