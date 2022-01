LLUCID veröffentlicht neuen Song „Habits“

Mit seiner neuen Single „Habits“ startet LLUCID in das Jahr 2022 und beschäftigt sich mit dem Balanceakt zwischen Genuss und zu viel des Guten. Nach seiner Single „Fooled“ liefert der in Berlin lebende Sänger, Produzent und Multi-Instrumentalist eine Mischung aus eingängigen Melodien und einer lässigen, ansteckenden Basslinie. Während er scheinbar nur die Geschichte über eine unverbindliche Beziehung mit einer anderen Person erzählt, bleiben die ungesunden Anzeichen einer Drogenabhängigkeit nicht unbemerkt. „Habits“ ist der zweite Vorgeschmack auf seine bevorstehende neue EP „Getting In Touch“.

Erste Aufmerksamkeit erregte LLUCID durch 2 Collaboration EPs mit der Sängerin MADANII, welche nicht zuletzt in renommierten Magazinen wie Complex und dem Musikexpress gefeatured wurden. Auch Szenegrößen wie Samy Deluxe, Wallis Bird oder Hundreds haben es sich nicht nehmen lassen die Produktionskünste von LLUCID für ihre eigenen Arbeiten in Anspruch zu nehmen.

Foto: (c) Shauna Summers