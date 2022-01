Luciano ist meistgestreamter deutscher Künstler des Jahres 2021

Luciano zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands – ein Status, der sich auch in den stetig wachsenden Streamingzahlen des Rappers aus Berlin zeigt. Tendenz: steigend. Denn 2021 wurde hierzulande nur die Musik von Ed Sheeran häufiger über die digitalen Streaming Anbieter gehört, weshalb Luciano jetzt der meistgestreamte deutsche Künstler in 2021 ist.

Die Auszeichnung unterstreicht einmal mehr das Standing von Luciano, der einen rasanten Aufstieg an die Spitze hingelegt hat. In nicht mal fünf Jahren etablierte sich Luciano im Musikgeschäft mit einer Discographie und einem Standing, das weit über die deutsche Rap-Szene hinausreicht. Seine internationalen Features mit Künstlern wie Lil Baby, YG, Headie One, Fredo, Gazo, Kalash Criminel, Ezhel und Lil Zey spiegeln das wider.

Im Sommer 2021 veröffentlichte Luciano mit „Aqua“ sein bisher erfolgreichstes Album. „Aqua“ unterstrich dabei einmal mehr die Sonderstellung des Rappers, der abseits von tagesaktuellen Trends immer wieder ganz eigene Impulse von internationaler Tragweite setzt.

Aktuell ist Luciano auf Pajels dreifach vergoldeter Top−5-Single „10 von 10“ zu hören. Und zusammen mit GZUZ und RAF Camora auf dem Song „All Black“. Ein neues Album wird für 2022 erwartet.

Foto: (c) Universal Music