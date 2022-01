Matthias Opdenhövel moderiert „Die Stapelshow“

Höher, ruhiger, schräger: In der neuen ProSieben-Show mit Matthias Opdenhövel können Hochstapler:innen bis zu 100.000 Euro gewinnen. Bei „Die Stapelshow“ (ab 12. Februar, samstags, auf ProSieben) ist der Name Programm: Wer hoch stapelt, gewinnt! Klingt ganz einfach? Dann machen Sie es doch nach! Hier wird alles gestapelt, was man sich vorstellen kann – und manches, das unvorstellbar scheint: brennende Briketts, Sektflaschen, Seifenblasen, Couchtische, Cornflakes, Zuckerwürfel mit dem Mund, Verkehrshütchen auf einem Bagger, … Zweierteams stellen sich in der ProSieben-Show nervenaufreibenden Stapel-Games. Wie viel trauen sich die Kandidaten selbst zu? Legen Sie noch eins drauf, wenn Moderator Matthias Opdenhövel ihnen Geld bietet? Wer hält am Ende die Balance und beweist das ruhigste Händchen?

Die vier Ausgaben der neuen Show werden von REDSEVEN ENTERTAINMENT GmbH produziert.

„Die Stapelshow“ ab Samstag, 12. Februar, um 20:15 Uhr, auf ProSieben

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber