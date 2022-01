Rahel: Videopremiere zur neuen Single „City Lights“

Aufgewachsen in einem Dorf in der Nähe von Iserlohn wusste RAHEL schon früh, was sie will: Raus in die große, weite Welt, Musik machen und eigene Songs veröffentlichen. Der Traum vieler junger Mädchen, der für sie jedoch gar nicht so fern liegt: mit „Lego Stones“ erscheint im Herbst 2021 die Debütsingle der Künstlerin, die nicht nur aufgrund ihres jungen Alters aus der breiten Masse an Sängerinnen heraussticht.

RAHEL schafft es mit ihrer Stimme, das Hier und Jetzt zu vergessen. Ihre Zuhörer mit Gänsehaut und Staunen zurückzulassen – vor allem wenn sie erfahren, dass RAHEL gerade mal 11 Jahre alt ist. Mit ihrem Talent überzeugt sie schließlich 2021 auch eines der erfolgreichsten Produzententeams Deutschlands – Jules Kalmbacher und Jens Schneider – die für ihre Zusammenarbeit mit Max Giesinger, Wincent Weiss, Mark Forster, Lewis Capaldi und vielen mehr bekannt sind.

Gemeinsam mit ihnen schreibt RAHEL an ersten eigenen Songs, verbringt ihre Schulferien im Mannheimer Studio, um Musik zu machen: „Ich finde es super aufregend und spannend, dass ich durch meine Musik so viel von Deutschland sehen kann. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, war zum ersten Mal in großen Städten wie Hamburg und Berlin. Die ganzen bunten Lichter, die vielen Menschen, Musik überall – das alles macht mir so viel Spaß und ist wahnsinnig aufregend!“

Mit „City Lights“, ihrer neuen Single, möchte sie dieses Gefühl auch ihren Zuhörern vermitteln. Ihren persönlichen Aufbruch spürbar machen und ein für alle Mal zeigen, dass sie bereit für den nächsten Schritt in die große, weite Welt ist.

„Ich freu mich richtig doll auf alles was kommt – das wird super, super cool.“

https://youtu.be/2SV9mpq9HVI

Foto: (c) Markus Haner