Stromae veröffentlicht Single + Video “L’enfer”

Es war eine kleine Sensation zum Wochenende bzw. -beginn, als Stromae am vergangenen Sonntag in einem Interview im französischen Fernsehen auf eine Frage der Moderatorin mit einem Song antwortete – nicht irgendeinem Song, sondern seiner neuen Single „L’enfer“ (dt. Hölle), in dem er einige der dunkelsten Phasen seines Lebens rund um Depressionen und Suizidgedanken verarbeitet. Auch in der deutschen Presse schlug der ungewöhnlich mutige Auftritt Wellen: „Es ist ein Auftritt, der wie die erste Livesendung der Beatles in die Geschichte eingehen wird, gerade weil er mit den bis dato üblichen Ritualen des Fernsehens bricht“, schrieb beispielsweise die Süddeutsche Zeitung. Gestern Abend ist nun auch das offizielle Musikvideo zu „L’enfer“ erschienen. Am 04. März erscheint Stromaes neues Album „Multitude“.

https://youtu.be/DO8NSL5Wyeg

Die für Stromae typische Mischung aus traditioneller Folk-Musik und elektrisierenden Beats begeistert Fans auf der ganzen Welt seit über elf Jahren – nun kann die Reise endlich weiter gehen. Ab sofort kann das neue Album “Multitude” vorbestellt werden, das am 04. März 2022 das Licht der Welt erblicken wird. Zudem kündigte Stromae eine Tour für 2022 an und wird dort neben Frankreich, den Niederlanden und Belgien auch in Deutschland Halt machen. Sichere dir jetzt HIER Tickets für die Tour und feiere die Rückkehr von Stromae!

Foto: (c) Michael Ferire