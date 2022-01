Tanzen Wladimir Klitschko, Jorge González, Ingo Zamperoni, Laura Karasek oder Günther Jauch bei „The Masked Dancer“ unter den Masken?

Die verrückte #MaskedDancer-Tanzparty geht weiter – Bühne frei für Runde zwei! Macht sich Schauspieler Edin Hasanovic zum AFFEN, oder doch eher Mark Forster oder Bürger Lars Dietrich? Zeigt Ingo Zamperoni, Fabian Hambüchen oder gar Joachim Llambi spitze Mine im BUNTSTIFT? Steckt tatsächlich Heidi Klum unter der MAUS, ist es Laura Karasek oder hat die Power-Maus vielleicht sogar einen Zwilling wie Cheyenne Pahde? Wer hat MAXIMUM POWER: etwa Box-Champion Wladimir Klitschko, Darts-Champion Michael van Gerben oder Schauspiel-Champion Ralf Moeller? Ist DAS SCHAF eine Moderatoren-Legende wie Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Jörg Pilawa oder Kai Pflaume? Steckt im ZOTTEL eine Weltmeisterin wie Regina Halmich, ein Model wie Rebecca Mir oder ein Entertainer wie Jorge González?

In der zweiten Liveshow von „The Masked Dancer“ rätselt Moderatorin Johanna Klum als Rategast mit Alexander Klaws, Steven Gätjen und den Zuschauer:innen, welche Stars unter den Masken stecken – am Donnerstag, 13. Januar 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben.“Ich habe mir im Vorfeld die letzte Sendung ganz genau angeschaut und schlafe seit einigen Tagen mit ‚Sherlock Holmes‘-Büchern unter dem Kopfkissen. Ich hoffe, dadurch die versteckten Hinweise schnell zu durchschauen. Wir werden sehen …“, sagt die Moderatorin. Wer muss in Show zwei die Maske abnehmen und seine Identität preisgeben? Matthias Opdenhövel präsentiert #MaskedDancer. Produziert wird die Tanz-Rate-Show von Endemol Shine Germany live aus Köln.

„The Masked Dancer“ – donnerstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber