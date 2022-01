„Wer stiehlt mir die Show?“ – Joko verliert seine Show, Mark Forster wird neuer Quizmaster

Joko Winterscheidt verliert seine Show. Am Dienstag begrüßt Mark Forster zu „Wer stiehlt Mark Forster die Show?“

Musiker Mark Forster setzt sich am Dienstag im Finale gegen den Gastgeber und Quiz-Erfinder Joko Winterscheidt durch und stiehlt ihm im wahrsten Sinne die Show. Mark Forster wird kommenden Dienstag, 11. Januar 2022, um 20:15 Uhr zum ersten Mal zum Moderator einer Quizshow und präsentiert „Wer stiehlt Mark Forster die Show?“ auf ProSieben – ganz nach seinen Wünschen.

Joko Winterscheidt wird am Dienstag als Kandidat in seiner eigenen Sendung versuchen, seine Show zurückzugewinnen. Dazu muss er sich gegen seine Mitspieler:innen Anke Engelke, Riccardo Simonetti und Wildcard-Kandidatin Marie in acht Spielrunden erfolgreich ins Finale quizzen. Nur wer hier gegen Mark Forster besteht, gewinnt die Show und wird Moderator:in von „Wer stiehlt mir die Show?“.

„Wer stiehlt Mark Forster die Show?“ – Dienstag, 11. Januar 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Florida TV / Anna Thut