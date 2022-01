Wincent Weiss veröffentlicht seine neue Single “Morgen”

Neues Jahr, neues Glück! In einer Zeit, die von einer Pandemie geprägt ist, ist es völlig normal, dass es uns manchmal schwer fällt neue Kraft zu schöpfen und optimistischer in die Zukunft zu blicken. So geht es auch Wincent Weiss, der es sich zum Ziel gemacht hat, dieses Jahr für Neuanfänge zu nutzen.

Passend dazu veröffentlichte er am 21. Januar seine neue Single „Morgen“, die uns motivierend und positiv nach vorne schauen lässt: „Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich mich mal so krass auf etwas gefreut habe. Ich spüre gerade auf jeden Fall das pure Glück beim Gedanken an all das, was da jetzt kommt und auf mich wartet. Morgen…“

Ein Gefühl, das in Worten nicht zu beschreiben ist und sich durch breites Grinsen im Gesicht und starkes Kribbeln im Bauch bemerkbar macht! Vor allem ist das ein Gefühl, welches ansteckend ist! Genau so soll auch seine neue Single „Morgen“ jeden Einzelnen anstecken, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und an seine Träume und Ziele zu glauben: „Die Leute sagen doch, das beste kommt erst noch, langsam weiß ich was sie meinen, man ich halt es nicht mehr aus, hab dieses Kribbeln im Bauch!“ Wie eine Art Schalter, der sich plötzlich umlegt und den Weg für neue Gedanken öffnet: „Ich freu mich auf Morgen, es ist nicht zu beschreiben in Worten, hab viel zu viele Pläne verworfen, los worauf warte ich noch!“

2021 war für Wincent Weiss ein mehr als erfolgreiches Jahr. Mit seinem Album „Vielleicht Irgendwann“ konnte er erstmals Platz 1 in den deutschen Charts erreichen, die Hitsingle „Wer wenn nicht wir“ ging bereits Gold! Mit diesem grandiosen Erfolg setzt er seinen kometenhaften Aufstieg nahtlos fort. In den nur fünf Jahren seit Veröffentlichung seines Debütalbums „Irgendwas gegen die Stille“ wurde er bereits vierzehn Mal mit Edelmetall und u.a. einem MTV Europe Music Award, einem Echo, einer goldenen Henne und zwei Bravo Ottos in Gold ausgezeichnet. Nach langem Warten geht es für das Energiebündel ab Mai endlich auf große „Vielleicht Irgendwann Tour“. Bis dahin freuen wir uns erstmal auf „Morgen“!

Foto: (c) Marvin Ströter