CRO veröffentlicht seine neue Single „JA“

Nachdem CRO im letzten Jahr mit seinem Album „trip“ zum fünften Mal in Folge die Nummer 1 der deutschen Albumcharts erreicht hat, gönnt der Rapper sich trotzdem keine Pause: Erst veröffentlichte er die Deluxe-Version des Albums mit neuen Bonustracks, dann feierte der Rapper nach zehn Jahren „Easy“-Jubiläum, droppte an der Seite von MAJAN, Edo Sayia und badchieff die Mega-Collabo „Ich liebe…“ – und außerdem mit „Dein Song“ auch neues Solomaterial. Mit „JA“ legt CRO jetzt gleich die nächste eigene Single für das neue Jahr nach. Und die catcht – auch, wenn der Frühlingsanfang noch ein bisschen hin ist – schon perfekt den Vibe für die ersten warmen Tage des Jahres. „Ich will keine teure Uhr, ich will nur / deine Zeit“, singt CRO zu groovenden Percussions und entspannten Marimba-Klängen.

Und mit jeder weiteren Zeile wird der Tracktitel zu mehr als nur der simplen Antwort auf eine Frage, sondern vielmehr einem positiven Mantra, das jedem von uns gut tun dürfe. „Man sollte im Leben einfach ein bisschen mehr ‚JA‘ als ‚Nein‘ sagen“, bringt CRO die Message des Tracks perfekt auf den Punkt – und gibt schon mal die Richtung für seine „trip is (a)live“-Tour vor, bei der er im April und Mai 2022 mit seinem neuen Album in Deutschland, Österreich und der Schweiz live zu sehen sein wird.

Foto: (c) Sebastian Schuster & Finn Beek