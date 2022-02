„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ in der Dominikanischen Republik

Am 14. Februar um 20:15 Uhr zeigt RTLZWEI eine neue Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“.

Die Geissens fliehen vor den ungemütlichen Temperaturen in Europa in die Dominikanischen Republik. Roberts Freund Markus hat die Familie in sein Luxusressort eingeladen. Wenn es nach Davina und Shania ginge, würden sie die Tage mit chillen am Strand verbringen, aber da hat Robert andere Pläne.

Basketball und Minigolf stehen auf dem Plan, sowie ein Ausflug nach Paradise Island, der perfekten Insel für Kite-Surfer! Leider holt sich Davina eine Lebensmittelvergiftung und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. In der Zwischenzeit fährt Robert mit Shania und ihrer Freundin ins Casino. Er sieht es als Lehrstunde, denn schließlich ist Monaco auch für seine Casinos bekannt. Wenn das mal nicht nach hinten losgeht! Die beiden bringen ihn am Nachmittag noch mit einem Paintball-Fight mit Caddies auf die Palme. Ob das Chaos noch zu beseitigen ist vor Carmens und Davinas Rückkehr aus dem Krankenhaus?

Foto: (c) RTLZWEI