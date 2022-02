Dschungelcamp 2022: Alles nur Show? Anouschka Renzi in Rage

Einmal mehr kriegen sich Linda und Anouschka in die Haare:

„Linda, ich will etwas sagen“, so Anouschka angriffslustig. Doch Linda blockt ab, hält sich genervt und demonstrativ die Ohren zu: „Anouschka, ich möchte gerade nicht. Heute gehst du mir wirklich richtig auf den Sack mit deinen Launen.“ Das lässt Anouschka nicht auf sich sitzen: „Das ist keine Laune. Ich lasse mich hier nicht von einer unerzogenen Göre therapieren. Es reicht!“ Anuschka gerät immer mehr in Rage, läuft im Camp auf und ab und monologisiert: „Ich habe es nicht nötig, mich mit so einem Scheißdreck zu beschäftigen. Niemand würde hier jemals sagen: ‚gut gemacht, Anouschka‘. Keiner sagt Danke! Beißt ihr euch in den Arsch, wenn ihr mal nett zu mir seid? Ich ertrage es nicht mehr. Ich muss immer die Fresse halten. Warum seid ihr so scheiß verlogen?“

Die anderen Stars schauen Anouschka schweigend, teilweise leicht amüsiert zu. Linda springt auf und applaudiert: „Danke, Anouschka. Der pure Wahnsinn. Das ist ’ne echte Show!“ Anouschka kontert: „Immer noch besser als deine!“

Foto: (c) RTL