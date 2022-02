Dschungelcamp 2022: Anouschka und Linda auf Kuschelkurs

Wer hätte das gedacht: Anouschka und Linda nähern sich an.

Erst entschuldigt sich die Schauspielerin bei der 27-Jährigen für ihre Wortwahl am Vortag („unerzogene Göre“) und dann gibt es noch ehrliche und klare Worte: „Du bist ein ganz tolles Mädchen. Es war nur die Intensität und dass alle gegen mich waren. Ich konnte nicht mehr. Du könntest meine Tochter sein und ich will dich immer erziehen, meine Süße. Es fällt mir schwer – auch wenn du manchmal Recht hast – dass mir jemand, der so viel jünger ist, über den Mund fährt. Es tut mir leid.“ Zärtlich streicht Anouschka Linda über den Kopf. Die nimmt die Entschuldigung an: „Mir tut es auch leid. Ich weiß, dass das auch von mir manchmal ein Defizit ist.“

Beide sind spürbar erleichtert, dass das Thema endlich mal angesprochen wurde.

Foto: (c) RTL