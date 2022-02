Dschungelcamp 2022: Nicht mit Anouschka und Harald – Null Sterne nach Verweigerung!

Memory-Time im südafrikanischen Dschungel!

Zum feuchtfröhlich und stinkendem Gedächtnisspiel treten Anouschka und Harald an. 45 Sekunden haben die beiden Stars Zeit, um sich bei der Dschungelprüfung „Make memory great again“ Bilder auf 16 großen Memorykarten an einer Wand zu merken. Wer merkt sich, wo sich welches Bild versteckt? „Antwortet ihr falsch, geht es für den jeweils anderen in den Tank mit Innereien, Fleischabfällen, Fischschlotze und vielem mehr. Und ich will euch auch nicht vorenthalten, dass auch von oben die ein oder andere Überraschung kommen kann“, erklärt Daniel Hartwich. Skeptisch und schweigend hören sich Anouschka und Harald auch an, was Dr. Bob ihnen erklärt.

„Wollt ihr zu dieser Dschungelprüfung antreten“, fragt Sonja Zietlow. „Nein“, sind sich beide einig. „Irgendwas mit Scheiße, alles hätte ich gemacht“, so Harald bockig. „Aber als Vegetarier setze ich mich nicht da rein.“ Und auch Anouschka hat ihre Gründe: „Linda hat danach vier Tage gestunken. Ich möchte das nicht auch! Das ist grenzwertig.“ Da ist nichts zu machen. „Dann ab mit euch ins Camp!“, so Sonja Zieltow.

Foto: (c) RTL / Stefan Menne