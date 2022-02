Dschungelcamp 2022: Rückkehr von der Dschungelprüfung

Stolz und von oben bis unten voller stinkendem Schleim, Kakerlaken und Co übersät kommt Acht-Sterne-Filip zurück ins Camp und berichtet von seiner erfolgreichen „Locus Pocus“-Schlacht. Doch aufgrund erneuter Regelverstöße fließt in der Dusche immer noch kein Wasser.

Doch Eric hat schon einen Reinigungsplan für Filip ausgearbeitet: „Peter, nimmst du eine Essensschüssel und ich komme mit dem großen Teil und würde dir das Wasser dann überkippen!“ Die Eric-Dusche funktioniert einwandfrei. „Ich sah es als meine Pflicht, ihm zu helfen, denn dass es keine Dusche gibt, ist ja meine Schuld“, erklärt Bademeister Eric, der sich wie alle anderen auf das Luxus-Dinner am Abend freut: „Ich werde heute richtig gut mitessen.“ Die Vorfreude, aber auch die Erwartungshaltung sind riesig: „Ich erwarte heute einen Big Mac, Cheeseburger ohne Gurke und Pommes“, so Filip.

Am Ende genießen alle Stars vier gelbe Ufo-Kürbisse, acht Zuckerschoten, Blumenkohl, Blaukraut, Schälerbsen, vier Marula-Früchte und einen Teil eines Krokodilschwanzes trotz angebranntem Reis in vollen Zügen. „Krokodil schmeckt. Kleiner Mix aus Hühnchen und Fisch“, so Filips Fazit.

Foto: (c) RTL