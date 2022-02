Dschungelcamp 2022: „The Big Five“ trotzen dem Zyklon

Der Klimawandel macht auch vor Südafrika nicht halt! Der größte Zyklon aller Dschungelzeiten braut sich über dem „Blyde River Canon“ zusammen. Wie gut, dass sich gleich fünf starke und hungrige Männer – die selbsternannten „Big Five“ – dieser Naturgewalt stellen. Sie haben nur ein Ziel: Endlich wieder mehr als nur Reis und Bohnen zum Abendessen! Fünf Sterne können Eric, Filip, Harald, Manuel und Peter beim „Creek der Sterne“ innerhalb von acht Minuten erkämpfen. Nacheinander müssen die Stars Sterne einsammeln und mit diesen an einer bestimmten Markierung ausharren – egal was an Wassermassen, Bällen, Sturmböen oder Schlotze auf sie niederprasselt. Nur wenn sich am Ende der Zeit der jeweilige Star mit seinem Stern auf seiner markierten Stelle befindet, ist der Stern gewonnen.

„Die geilste Prüfung – ich sach‘ es euch“, freut sich Filip. Dieses Mal ist ganz klar, die fünf Kerle sind heiß auf diese Prüfung und treten an. „Ja, wir rocken das! Einer für alle, alle für einen“, rufen sie gemeinsam. Harald, der als einziger nicht ganz so glücklich aussieht, beginnt. Gegen Starkwind, tückische Bälle und Wasserwerfer kämpft sich der Designer langsam mit den fünf Sternen auf seine Markierung. Wie ein Fels in der Brandung steht er mit seinen Sternen auf seiner Position, bis Peter bei ihm ist. Der nimmt ihm vier der Sterne ab und kriecht gebeugt zu seiner Markierung. Mit drei der Sterne zieht dann Manuel weiter durch den Sturm, dann ist Eric an der Reihe. Der verliert die beiden Sterne und muss zurück. Schließlich ist auch er an seiner Position. Zu guter Letzt kämpft sich Filip mit vollem Körpereinsatz durch den Sturm und erreicht seine Markierung. „Haltet aus“, ruft Sonja Zietlow immer wieder durch ein Megafon. Und dann kommt eine Riesenwelle und wirbelt alles durcheinander. Eine Minute ist nur noch übrig. Kaum haben sich die Stars alle wieder auf ihre jeweilige Position gerettet, ist es geschafft. Applaus von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. „Und alle haben noch die Hosen an, da bin ich sehr froh. Ihr habt es super gemacht“, freut sich Sonja Zietlow. Was für eine Sause. Die Freude ist riesig. „Fünf-Sterne-Essen heute Abend“, jubelt Manuel. Und auch Harald geht es wieder bestens: „Wir sind ein tolles Team.“

Foto: (c) RTL / Stefan Menne