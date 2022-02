Dschungelcamp 2022: Trotz München-Desaster bei „Kennen oder Flennen“ – Sechs Sterne für Filip und Peter!

Sechs köstliche Drinks, sechs Sterne, sechs Runden und jeweils sechs Fragen: Das ist das neue „Kennen oder flennen“-Quiz aus dem südafrikanischen Dschungel, zu dem Filip und Peter antreten. Die beiden Camper müssen dabei jedoch die bereits vor ihnen liegenden Sterne nicht erspielen, sondern dürfen diese nicht verlieren. Ein Stern ist gesichert, wenn alle sechs Fragen einer Runde korrekt beantwortet werden. Ist das nicht der Fall und eine Frage wird falsch beantwortet, kann der Stern auch durch das Trinken verschiedener südafrikanischer Drinks gerettet werden.

Das Quiz geht los, der erste Drink wird vor Peter serviert. Es ist ein „Rote-Gräte Smoothie“ (pürierter Schlammfisch). Daniel Hartwich stellt die erste Frage an die Bodyguard-Legende: „In welcher Stadt steht der schiefe Turm von Pisa?“ Peter antwortet mit „Pisa“ richtig. Der Smoothie landet vor Filip. Jetzt muss er richtig antworten – oder wenn nicht – trinken. Aber der „Bachelorette“-Kandidat Filip weiß natürlich, dass Paul Janke, der Mann ist, der 2012 als „Der Bachelor“ berühmt wurde. Damit ist wieder Peter an der Reihe. „Welche Augenfarbe haben die meisten Menschen weltweit? „Dunkel, also braun“, so der 66-Jährige richtig. Filip ist dran: „Wie viele Minuten haben drei Stunden?“ 180 Minuten, auch das weiß der Hamburger. Welchen Nina-Hagen-Song hat sich Angela Merkel zum großen Zapfenstreich gewünscht? Peter hat keinen Schimmer. „Du hast den Farbfilm vergessen“ wäre richtig gewesen. Peter muss ran und trinken. Schnell schluckt er den blutroten Smoothie herunter: „Oh mein Gott, das hat wie ausgekotzter Fisch geschmeckt.“ Immerhin, der erste Stern ist damit gesichert.

Und so nimmt das Quiz seinen Lauf. In der zweiten Runde es geht um ein Glas „Eier-Likör“ (pürierte Wasserbock-Hoden). „Bitte lass mich die Fragen kennen“, fleht Filip. Aber er wird nicht erhört und scheitert an der Frage „Wie heißt die Präposition ‚mit‘ auf Englisch?“ „Furchtbar“, so Filip angewidert, nachdem er das Glas Likör geschluckt hat.

Ein „Viech Gezapftes“ (pürierte Grillen, Mehlwürmer und Maden) muss dann Peter trinken, denn er weiß nicht, mit wem Sängerin Beyonce seit 2008 verheiratet ist. „Na dieser Rapper“, so Peter. Das reicht nicht und so landet der nächste Drink in seinem Magen. „Wie eingeschlafene Füße“, urteilt Peter.

Die „Kot-Wein“-Frage (pürierter Bullen-Anus) wird dann für Filip zum Verhängnis, als er auf die Frage „In welcher Stadt steht das Reichstagsgebäude?“ mit „München“ antwortet. Berlin wäre richtig gewesen. „München, nein, ich bin so doof. Ich weiß das doch. Wie komme ich auf München“, schämt er sich in Grund und Boden. Tapfer setzt er das Glas an und schluckt, schluckt, schluckt. Kaum ist alles geschluckt, ärgert er direkt weiter: „Wie kann ich München mit Berlin verwechseln. Ich wollte doch meine Mutter stolz machen und jetzt sowas!“

Die „Aug-Apfel-Schorle“ (pürierte Fischaugen), die Peter dann schlucken muss, weil er nicht weiß, dass unsere Galaxie die Milchstraße ist, interessiert Filip überhaupt nicht. Er hat nur einen Gedanken: „Kann man das mit München rausschneiden?“

Abgelenkt wird er dann vom „Penis-Grigio“ (pürierter Impala-Penis), der vor ihm landet. „Bitte Sonja, hab‘ Gnade mit mir“, so Filip flehend. Doch er kommt nicht auf die Bezeichnung von Amor, der Gott der Liebe in der römischen Mythologie. Und so kippt Filip für den sechsten Stern auch das letzte Glas herunter. „Ich kann nicht mehr“, stöhnt er dann völlig fertig. Muss er auch nicht. Alle sechs Sterne sind gerettet!

Foto: (c) RTL / Stefan Menne